De nombreux chantiers nocturnes sur les autoroutes autour de Lyon

Cette semaine, des travaux sur l'A6, l'A450 ou le périphérique nord vont rendre difficile la circulation nocturne sur les grands axes autour de Lyon.

@eppr Travaux sur la route

Voici la liste des portions de route fermées de 21h à 6h (voire 6h30), les nuits de la semaine à venir, sur les grands axes qui desservent Lyon.

Périphérique nord

La rénovation du périphérique nord se poursuit. Entre les portes du Valvert et de la Doua, le périphérique sera fermé toutes les nuits de la semaine.

A6

Du 25 au 28 septembre inclus, l'autoroute sera fermée entre Techlid (échangeur n°34) et le noeud de Anse, en direction de Paris, pour des travaux d'aménagement.

A466

Normalement, c'est la dernière semaine de fermeture totale et 24h/24 de cette portion reliant l'A46 à l'A6. Réouverture prévue vendredi à 17h.

A450

Fermeture totale, les 25 et 26 septembre, entre la jonction A7 et Pierre-Bénite (échangeur n°5), en direction de Lyon, pour entretien de chaussée. De plus, la circulation sera interdite sur l'échangeur n°6b à Basses-Barolles, du 25 au 28 septembre.

Boulevard urbain sud

Entre Vénissieux et Feyzin, en direction de l'A7 (échangeurs n°14 et 16), axe fermé du 25 au 28 septembre dès 20h30.

A46 sud

Des travaux d'aménagement sont aussi à l'origine d'une coupure de la circulation entre le noeud de Ternay et le noeud de Manissieux, en direction de Paris, du 25 au 28 septembre.

A47

En direction de Saint-Etienne, la circulation sera réduite entre Givors Centre et Givors Montront (échangeurs n°9.1 et 9.3), pour permettre l'entretien de la chaussée.