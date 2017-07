Cours Lafayatte : Une portion fermée pour les travaux du C3

Depuis maintenant plus d'un an le Sytral rénove la voie de la ligne C3. A compter de ce soir 21h jusqu'à la fin du mois d'août, le Cours Lafayette sera fermé à la circulation entre le Boulevard Jules Favre et la Rue Thiers.

© Sytral Bus C3

Des travaux importants entre le Rhône et le périphérique de Villeurbanne sont actuellement en cours pour pallier les difficultés des bus C3 à respecter leurs horaires. Alors que les travaux étaient d'abord effectués avec des systèmes de circulation alternée, c'est maintenant toute une partie du cours Lafayette (entre le Boulevard Jules Favre et la Rue Thiers) qui sera fermée à la circulation. "Dans sa partie sur les Cours Lafayette, Tolstoï et sur la Rue Léon Blum, la ligne est sans cesse prise dans les embouteillages. Ces travaux d'amélioration visent à favoriser la circulation de cette ligne qui est la plus empruntée du réseau" explique Jérémie de Rorthais, chargé de communication de la ligne C3. Avec ses 55 000 voyageurs par jour, la ligne C3 est de loin la plus chargée du réseau TCL. Mais c'est aussi une ligne qui jusqu'à présent souffrait des difficultés de circulation. Les embouteillages, mais aussi les vélos qui circulent sur les voies de bus engendrent des retards considérables pour les usagers, ce à quoi le Sytral a répondu par une importante campagne de travaux lancées à la fin du mois de mai 2016. Une modification de la chaussée qui devrait durer jusqu'à 2019, et dont le coût total devrait s'élever à 5,5 millions d'euros.

Jusqu'à présent, les travaux s'effectuaient en demi chaussée. "De cette manière, on laissait au moins une voie de circulation pour les voitures, pour limiter les perturbations pour les automobilistes" précise Jérémie de Rorthais. Mais pour la portion actuellement en travaux sur le Cours Lafayette, la circulation doit être entièrement coupée en raison des voies de tramway qui empêchent les travaux en demi chaussée. Sur cette partie, les routes ne sont pas assez larges pour pratiquer une circulation alternée.

Des perturbations minimisées

Le Sytral a choisi d'effectuer ses travaux lors de la période estivale afin de perturber le moins possible la circulation automobile habituellement moins dense en été. Pour les usagers du C3, le trafic restera identique, puisque le bus empruntera les plateformes de tramway. Les arrêts seront normalement desservis. En revanche, les automobilistes devront emprunter les déviations mises en place par le Sytral. Les voitures venant du sud devront prendre le Cours Garibaldi puis la Rue de Bonnel, quant à celles qui viennent du nord, il leur faudra passer par la Rue Juliette Récamier. Des travaux qui selon Jérémie de Rorthais ne devraient pas être trop bruyants et qui surtout ont pour but "une régularité quasi parfaite des trajets de la ligne C3."