Circulation difficile sur la métropole lyonnaise pour Noël

Entre les départs dans les familles ou vers les stations de ski et les dernières courses de Noël, les routes lyonnaises seront particulièrement encombrées à partir de ce samedi.

Bison Fûté a classé la journée orange. Comme depuis hier soir, le trafic routier sera intense ce samedi 23 décembre. "Les difficultés seront situées autour des grandes métropoles à l’occasion des courses de Noël dans les secteurs commerciaux ainsi que sur les axes supportant le transit des vacanciers", prévient l'organisme.

Des difficultés sont notamment attendues sur l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, puis dans la traversée de Lyon, de 9 heures à 18 heures. Des perturbations sont également annoncées sur l’autoroute A7, en direction du Sud, entre 10 heures et 18 heures. "En raison des déplacements vers les stations de ski des Alpes, la circulation sera dense et des ralentissements sont attendus sur les autoroutes A40 et A43 entre 10 heures et 18 heures, notamment au passage des tunnels et des péages", note encore Bison Fûté.

A Lyon, comme dans les autres grandes agglomérations françaises, il est recommandé de ne pas quitter la métropole entre 11h et 16h ce samedi. "Au cours des jours précédant Noël, la circulation s’intensifiera dans les métropoles et leur périphérie", souligne Bison Fûté. Et pour cause, le sprint final de la course au cadeau devrait jeter de nombreux retardataires sur les routes à destination des centres commerciaux de l'agglomération.

En milieu de matinée on comptait déjà plusieurs bouchons sur l'agglomération lyonnais. La circulation est perturbée dans le tunnel sous Fourvière, et dès Dardilly sur l'A6, mais aussi au niveau des bretelles d'accès de l'A42, A43 ou encore A46. Le trafic est déjà dense sur l'A7.