Chute de neige : Quels risques sur les routes en Rhône-Alpes ?

Face aux risques de chute de neige, la préfecture appelle à la prudence sur les routes et bloque l’accès de certains axes autoroutiers aux poids lourds.

En prévision d’un épisode neigeux, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis des restrictions concernant le trafic autoroutier et prône la prudence. Des pics de précipitations neigeuses sont attendus sur les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie entre 15h et 19h ce vendredi, de nouvelles précipitations étant attendues à partir de 22h. Les axes autoroutiers suivants risquent d’être touchés par ces chutes de neige : l’A45 entre Mâcon et Genève, l’A40 entre Genève et l’Italie, l’A41 entre Chambéry et Genève, l’A43 entre Lyon et Chambéry, l’A43 entre Chambéry et l’Italie. En raison des vacances scolaires et de la circulation dense prévue en cette période de fêtes, la circulation des poids-lourds est interrompue dès aujourd’hui jusqu’à 20h sur l’A40 et la RN205 entre le Pont-d’Ain et le tunnel du Mont-Blanc, sur l’A43 entre le péage de Saint-Quentin-Fallavier et Chambéry, entre le nœud A43/A48 et Grenoble, et sur l’A410 entre Annecy et Annemasse.

Face aux chutes de neige et au trafic routier soutenu en direction et en provenance des stations de ski prévu ce week-end, le préfet de l’Ain a également émis des restrictions concernant les poids lourds. À compter de demain, l’accès au col de Ceignes, à l’A40, à l’A43 et à l’A48 leur est interdit, pour une durée qui reste à déterminer.