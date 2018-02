Chassé-croisé des vacances : 2h45 pour relier Lyon à Albertville

Le chassé-croisé des vacances d’hiver bat son plein en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation est classée noir dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

©Tim Douet

Si la journée est classée orange sur les routes au niveau national, la région Auvergne-Rhône-Alpes décroche la timbale du chassé-croisé des vacances d’hiver : la circulation est classée “extrêmement difficile" dans le sens des départs et “difficile” dans le sens des retours selon Bison Futé. Le trafic depuis Lyon vers Chambéry est “très chargé avec des ralentissements localisés, notamment avant le tunnel de Dullin où la circulation se fait en accordéon sur 10 kilomètres”, prévient la préfecture de Savoie. Sur l’A43, le temps de trajet entre Lyon et Albertville est estimé à 2h45 au lieu des 1h10 habituelles. Un état de fait qu’amplifie un accident survenu au niveau de la Tour du Pin. La circulation sur l’A40 est également perturbée dans les deux sens Bourg-Bresse et Bellegarde. Le temps de parcours entre Mâcon est Chamonix est estimé à un peu plus de deux heures. Ce dimanche, la circulation est pour le moment classé verte dans les deux sens.