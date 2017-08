Bouchons : week-end du 15 août classé noir en Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end s'annonce très chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes avec du noir le samedi dans le sens des départs.

Ce week-end du 15 août va être très chargé sur les routes de France et particulièrement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vendredi 11 août, de nombreux bouchons sont attendus dans les grandes métropoles. Dans le sens des départs, des difficultés de circulation sont attendues dans les régions du sud-ouest et de l’arc méditerranéen sur les autoroutes A7, A8, A9, A10, A61, A71 et A630. Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national puisque Bison futé prévoit du orange. C'est le samedi que la journée sera la plus difficile. La France sera classée rouge dans les deux sens et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sud de la France dans le sens des départs.

Le dimanche 13 août, la circulation va se fluidifier. Bison futé prévoit du vert dans le sens des départs et des retours. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le sud de la France seront classés orange, notamment sur les autoroutes A6, A7 et sur l’Arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61. Enfin, le lundi 14 août et le mardi 15 août sont classés vert dans les deux sens. Bison Futé conseille par ailleurs d'être vigilant en empruntant l’A6 au niveau d’Auxerre où des travaux d’élargissement (mise à 3 voies dans le sens Paris-Lyon) sur 12 km entraînent une réduction de la largeur des 2 voies de circulation de chaque sens au droit du chantier, cela engendrera de fortes difficultés de circulation.

Les conseils de Bison futé

Dans le sens des Départs :

Vendredi 11 août

Quittez ou traverser l’île-de-France avant 14 heures.

Évitez les grands axes de liaison du pays principalement entre 16 heures et 20 heures.

Évitez les autoroutes A9 et A61 en bordure de Méditerranée entre 9 heures et 20 heures.

Samedi 12 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 10 heures et 16 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 9 heures et 19 heures.

Évitez les grands axes de liaison dans la traversée du Massif Central (nord-sud ou est-ouest) entre 10 heures et 14 heures.

Dans le sens des Retours :

Vendredi 11 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A61, A63, A75) entre 11 heures et 18 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays (A13, A10, A71) entre 15 heures et 17 heures.

Samedi 12 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 11 heures et 20 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 15 heures et 20 heures.

Évitez les grands axes de liaison dans la traversée du Massif Central (sud-nord ou ouest-est) entre 11 heures et 16 heures.

Dimanche 13 août