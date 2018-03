La circulation s'annonce difficile samedi sur les routes régionales. Tout le reste du week-end est classé vert.

Les vacances terminées, les routes se sont vidées partout en France. Le seul point noir, ou plutôt orange ce week-end aura lieu en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé prévoit une circulation difficile dans toute la région et conseille "d'éviter de circuler sur les grands axes en Auvergne-Rhône-Alpes, entre 10 heures et 17 heures". Entre Auxerre et Mâcon, la circulation sera dense sur l'A6 entre 10 heures et 12 heures. Pour tout le reste du week-end, la route sera classée verte partout en France.