Bison futé prévoit un week-end chargé en Auvergne-Rhône-Alpes

Encore une fois cet été, le week-end s'annonce très chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une journée de samedi encore très compliquée à Lyon.

Ce week-end du 18, 19 et 20 août s'annonce très chargé sur les routes de France et particulièrement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vendredi 18 août, tout ira bien dans le sens des départs puisque la journée est classée verte par Bison futé. Une journée plus difficile dans le sens des retours qui sera orange partout en France et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sud de la France. Comme toujours, le samedi sera la journée la plus difficile. Bison futé prévoit du orange dans le sens des départs et même du rouge dans la région. Dans le sens des retours, la circulation sera extrêmement difficile avec du noir dans la région et dans le sud de la France et du rouge partout ailleurs. Dimanche, la circulation sera meilleure puisque Bison futé prévoit du vert dans le sens des départs et du orange dans celui des retours.

Les conseils de Bison futé

Dans le sens des Départs :

Samedi 19 août

Évitez de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 10 heures et 18 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 10 heures et 20 heures.

Dans le sens des Retours :

Vendredi 18 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A61, A63, A75) entre 11 heures et 22 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord (A13, A10, A71) du pays entre 15 heures et 19 heures.

Samedi 19 août

Évitez de rentrer ou traverser l’Île-de-France avant 14 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 9 heures et 21 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 11 heures et 19 heures.

Dimanche 20 août