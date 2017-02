Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end

Entre vacances des zones B et C et week-end au ski des Lyonnais, les stations vont être prises d'assaut. Et les routes de la région bien encombrées ce samedi.

Qui dit vacances d'hiver dit ruée vers l'or blanc des Alpes pour beaucoup de Français. Mais avant d'atteindre les sommets enneigés, il faudra sillonner un bitume bien encombré ce week-end sur les routes de la région. Bison-Futé classe la journée de samedi rouge en région Rhône-Alpes, dans le sens des départs comme des retours.

"Compte tenu de la grande dispersion des académies en congés scolaires, les flux de trafic seront fort sur de nombreux axes du pays. D’importantes difficultés sont attendues pour se rendre dans les stations de ski des Alpes du nord", indique le bovin malin.

Il est ainsi recommandé d'éviter l’autoroute A6 entre Paris et Lyon de 7 heures à 15 heures. Des bouchons sont annoncés autour de Troyes et Langres. Des ralentissement sont aussi à prévoir en provenance de la région PACA, à hauteur du péage de La Saulce (A51) ainsi qu'aux sorties de Nice en direction du Mercantour.

Mais ce sont surtout les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski qui seront encombrés, particulièrement les autoroutes A40 et A43, de 9h à 18h. L'A42 en direction de Lyon, le périphérique et les voies rapides de l'agglomération lyonnaise, la N90, l'A48 et l'A480, la N85 et la D1091 font aussi partie des axes à éviter.