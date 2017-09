Auvergne-Rhône-Alpes : Bison futé voit orange dans le sens des retours

Vendredi et samedi, Bison futé voit orange en Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon dans le sens des retours. Malgré tout, ce dernier week-end des vacances scolaires s'annonce plutôt fluide sur les routes de l'Hexagone.

En ce week-end de fin des congés scolaires, la route sera plutôt dégagée. En rien comparable aux chassés-croisés d'août, la circulation sera relativement fluide samedi et dimanche. Dans le sens des départs, Bison futé prévoit du vert partout en France vendredi, samedi et dimanche. Fin de vacances oblige, c'est dans le sens des retours que quelques perturbations vont apparaître essentiellement ce samedi partout en France où Bison futé voit orange et un peu ce vendredi, où la circulation est aussi classée orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le bassin parisien.

Les conseils de Bison futé

Dans le sens des Retours