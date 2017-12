Aéroport de Lyon: de nouvelles lignes vers la Sicile, Malaga et Djerba

Transavia, la compagnie low-cost d'Air France, a annoncé ce lundi l'ouverture de nouvelles liaisons vers Palerme, Catane, Malaga et Djerba pour la saison estivale 2018.

©DR Transavia

Dès le mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre, deux vols par semaines seront assurés depuis Lyon Saint-Exupéry jusqu'à Palerme, Catane, Malaga et Djerba par la compagnie Transavia. La compagnie low-cost d'Air France, implantée à Lyon depuis 2010, proposera le vol simple pour la Sicile et l'Espagne à 34 euros et celui pour l'île tunisienne à 49 euros. Quatre nouvelles liaisons, avec deux vols par semaines, qui viennent ainsi porter le nombre de destinations proposées par la compagnie depuis Lyon à 18 pour la prochaine saison d'été. Un développement qui devrait permettre à la compagnie d'atteindre les deux millions de passagers transportés depuis Lyon depuis ses débuts. Les vols à destination du Portugal seront également renforcés. Trois vols par semaines desserviront l'aéroport de Faro à l'extrême Sud du pays, et sept vols par semaines desserviront la ville de Porto.