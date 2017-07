Aéroport Saint-Exupéry : la grève de Hop se poursuit à Lyon

Le mouvement de grève des pilotes de la filiale court-courrier du groupe Air France est maintenu jusqu'à mardi.

Six jours complet de grève en pleine période estivale : les pilote de la filiale Hop ! du groupe Air France avait décidé de faire en sorte de peser pour améliorer leurs conditions de travail. En cause, l'arrêt des négociations en cours avec la direction. Jeudi, le syndicat majoritaire à l'origine de la grève estimait que 50% des vols Hop ! au départ de Lyon Saint-Exupéry avaient été annulé. Ce vendredi, le mouvement a cependant moins impactés les voyageurs, puisque seuls deux vols à destination de Bordeaux Mérignac sont restés sur le tarmac. La direction assurait à ce moment-là que plus de 80% des vols ne connaissaient pas de perturbations. Prévue pour durer encore deux jours, la grève pourrait de nouveaux engendrer des retards ou des annulations de vol ce lundi et ce mardi.