A45 : le "monde économique régional" veut "durcir le ton"

La CCI de Lyon a annoncé dans un communiqué la volonté de "durcir le ton" des acteurs économiques régionaux après l'annonce "d'un nouveau report de la décision finale" sur l'A45 faite par Édouard Philippe ce mardi.

© Camille Padilla

Dans un communiqué, le "monde économique régional" a annoncé vouloir "durcir le ton pour que la ministre des Transports procède enfin à la signature du contrat avec Vinci, le concessionnaire choisi pour réaliser l’A45". Une réaction qui fait suite à la visite de Gaël Perdriau à Matignon durant laquelle le Premier ministre, Édouard Philippe, lui a annoncé annoncé "un nouveau report de la décision finale".

"Les représentants des entreprises et du monde économique sont plus que jamais déterminés à faire pression sur les décideurs politiques au plus haut niveau pour les amener à agir vite... alors que la procédure est lancée depuis près de 25 ans et que la déclaration d’utilité publique est signée depuis près de 10 ans", ont écrit les acteurs économiques régionaux. Une conférence de presse va être organisée ce lundi 2 octobre "afin de présenter les actions engagées pour accroître encore la mobilisation en faveur de cette infrastructure indispensable pour supporter le 1er flux routier régional".