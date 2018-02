A45 annulée : le député Jean-Luc Fugit satisfait

Le député de la 11e circonscription du Rhône s'est dit satisfait des conclusions du rapport Duron qui préconise l'abandon de l'A45 pour y préférer une amélioration des infrastructures existantes.

© Tim Douet

Dans son rapport présenté au gouvernement, Philippe Duron a annoncé que l’A45 entre Lyon et Saint-Étienne ne faisait pas partie des sujets prioritaires retenus. Jean-Luc Fugit, le député de la 11e circonscription du Rhône, sur laquelle était sensée passée la future autoroute, a fait part de sa satisfaction et a demandé au gouvernement de suivre les instructions du rapport. S'il se dit conscient "qu’il faut apporter des réponses concrètes pour améliorer les conditions de déplacement du quotidien", il affirme que "le projet d’autoroute A45 n’est pas la solution (...à à cause de ses impacts désastreux sur l’environnement, sur le développement de l’agriculture de proximité, mais aussi du coût prohibitif de cette infrastructure et des investissements publics inconsidérés qu’elle requiert". Le Conseil d'Orientation des Infrastructures a tout de même estimé que "des réponses devaient être apportées au plus vite", pour la liaison entre les deux villes.

Des alternatives qui devront passer par une "amélioration des infrastructures existantes : ligne TER, Autoroute A47, redimensionnement du pont de Givors, Nœud de Ternay, A46 Sud...)", selon le député qui veut aussi développer "le télétravail et des centres de coworking pour réduire les besoins de mobilité du quotidien". "Je souhaite travailler au plus vite avec tous les acteurs pour proposer des solutions crédibles et financièrement soutenables. C’est dans cet état d’esprit que j’aborderai le travail d’élaboration de la loi d’orientation des mobilités qui sera débattue dans les mois qui viennent", a-t-il conclu.