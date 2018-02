A45, Lyon-Turin : la région "abandonnée" selon Jean-François Debat

Comme Laurent Wauquiez ce jeudi, Jean-François Debat a critiqué les conclusions du rapport Duron sur la réalisation ou non de certaines grandes infrastructures en France.

© Tim Douet Jean-Francois Debat (PS).

"Le Gouvernement va donc très probablement choisir de mettre un terme à des projets structurants pour la région, sans discernement", a regretté l'élu PS. S'il a compris "l'abandon de projets coûteux et non strictement nécessaires (comme l'A45 par exemple) pourrait alors être compris", le maire de Bourg-en-Bresse a dénoncé un "rapport qui ne prévoit ni alternative ni financement compensatoire".

"Nous attendons du Gouvernement un meilleur traitement de la région"

C'est le cas du projet de contournement ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise (CFAL), "qui vise précisément à améliorer l'ensemble du réseau de la région, dont la desserte en TER, soient considérés comme secondaires", mais aussi de la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon qui a tout bonnement été annulée. "De même, il y a lieu de s'inquiéter du traitement qui est fait des accès français au Lyon-Turin alors même qu'ils ont été conçus comme des leviers déterminants pour l'aménagement du territoire et le développement économique de la région", a ajouté Jean-François Debat.

"Si le Gouvernement suit les préconisations de ce rapport, Auvergne-Rhône-Alpes, 2e région de France, au cœur des échanges européens, se retrouvera amputée des moyens de son développement à moyen et long terme, sans pour autant pouvoir développer les mobilités du quotidien. Nous attendons donc du Gouvernement un meilleur traitement de la région qui, en l'état, est sacrifiée sur l'autel des économies", a-t-il déclaré.

Vers une mobilisation régionale face au Gouvernement

Le président du groupe Socialiste & Démocrate à la région a lancé un appel à Laurent Wauquiez pour "qu'il consacre dès aujourd'hui toute son énergie à préserver les projets qui sont les plus vitaux pour la région et à envisager des alternatives crédibles pour les autres". "Dans ce combat pour l'avenir de notre région, nous serons force de propositions et aux côtés de ceux qui se mobilisent face au Gouvernement pour garantir les intérêts de nos territoires", a conclu Jean-François Debat. En marge de la présentation du projet musée des Tissus, Laurent Wauquiez a lui aussi critiqué la décision du gouvernement la qualifiant de "coup de poignard dans le dos de la région". Le président du conseil régional avait aussi souhaité "fédérer tous les élus régionaux pour avoir une position commune afin de dire qu'Auvergne-Rhône-Alpes ne se laissera pas ainsi abandonner."