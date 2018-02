A45 : Kimelfeld accueille favorablement le rapport du COI

Contrairement aux nombreuses réactions négatives, David Kimelfeld a lui réagi plutôt positivement aux propositions présentées ce jeudi matin par le Conseil d’orientation des infrastructures.

© Tim Douet Emmanuel Macron, Gérard Collomb et David Kimelfeld, à Lyon, en juin 2016.

"Concernant le Noeud ferroviaire lyonnais (NFL), nous nous réjouissons que le rapport du COI le considère comme d’intérêt national et conforte les engagements pris sur le sujet d’ici 2020 avec, notamment, la création de la voie L et la volonté d’organiser un débat public que j’appelle de mes vœux", a débuté, le président de la métropole de Lyon.

Sur l’abandon de l’A45, David Kimelfeld se range aussi derrière l’avis du COI qui a "mis en avant la nécessité de travailler les conditions d’arrivée de l’A45 dans l’agglomération, ce qui reprend les inquiétudes manifestées depuis longtemps par la Métropole de Lyon sur ce sujet".

Il s’est aussi félicité de la décision du rapport de "confirmer la nécessité des études menées par l’État pour choisir l’option ouest ou est pour le grand contournement et la nécessité de réduire les trafics en traversée de Lyon par la mise en place des solutions adaptées." Sur ce point, le contournement ne se fera pas de si tôt puisque le conseil a recommandé d’organiser un "grand débat public multimodal en 2019" sur le "financement " et "la réorganisation des grandes dessertes routières et ferroviaires de la métropole lyonnaise" pour une "réalisation d’un grand contournement autoroutier à partir de 2038".