Squat à Lyon : le tribunal d'instance saisi pour expulser le GUD

La ville de Lyon a demandé au tribunal d'instance d'ordonner l'expulsion des occupants de l'immeuble de la rue du Port-du-Temple.

Bâtiment squatté par le Gud (Lyon 2e).

À la veille d'une manifestation contre l’installation du groupe union défense (Gud) dans un squat créé pour “venir en aide aux Français les plus démunis”, la ville de Lyon a saisi le tribunal d'instance pour réclamer l'expulsion sans délai des occupants de l'immeuble de la rue du Port-du-Temple, baptisé "bastion social" par le groupuscule d'extrême droite. À l'origine de la revendication de l'occupation du bâtiment, le vice-président du GUD a fait appel à un avocat niçois pour assurer sa défense. Ce dernier a plaidé l'incompétence du tribunal d'instance par rapport au tribunal administratif, estimant que l'immeuble en question "relève du domaine public de la ville et non de son domaine privé". L'avocat de la ville de Lyon a plaidé au contraire qu'en tant que "réserve foncière" de la collectivité, le bâtiment appartenait au domaine privé de la ville. La mise en délibéré de l'affaire est prévue pour ce mardi 13 juin.