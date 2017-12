Téléthon: l'antenne du Rhône espère collecter plus de 400 000 euros

C’est ce week-end qu’a lieu le Téléthon 2017. À l’occasion de cette vaste collecte de fonds, des centaines de manifestations sont organisées partout en France. Le département du Rhône lui aussi se mobilise, avec plus de 200 évènements prévus.

Comme chaque premier week-end de décembre, l’association AFM-Téléthon, engagée dans le combat contre les maladies génétiques rares, organise son "marathon télévisé". 30 heures de direct diffusées sur France Télévision, dont le but est de solliciter la solidarité des Français. Mais la récolte de dons ne se fait pas seulement par des appels au numéro 36 37. Partout en France, des coordinations départementales de l’AFM Téléthon sont chargées d’organiser de nombreuses animations.

Dans le Rhône, plus de 200 événements ont ainsi été organisés: 124 à Lyon et dans le sud du département, et 77 dans la partie nord. Le rôle des bénévoles des deux coordinations est de trouver des partenaires, pour mettre en place des animations et rendre l’action visible dans le plus grand nombre de communes. De la simple vente de gâteaux à une initiation à l’aïkido, en passant par des tournois de bridge et des concerts, le but est de proposer à tous les types de publics des activités dont le prix sera directement reversé à l’association.

Selon un membre de la délégation Lyon et Rhône Sud, les rhodaniens font preuve de solidarité cette année. "Nous avons une bonne participation. Il est trop tôt pour faire une estimation, mais on pense faire au moins autant que l’année dernière". En 2016, 440 000 euros de dons avaient été collectés uniquement sur les animations de ce secteur. Une somme reversée à l’AFM-Téléthon, et utilisée pour financer la recherche de thérapies pour les maladies rares et l’amélioration de la vie des malades.

Retrouvez la carte des animations organisées dans votre département ici.