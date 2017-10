Mineurs isolés : manifestation devant la Métropole de Lyon

Mercredi 11 octobre à 18h30, syndicats et associations se réuniront Place-Guichard pour manifester en faveur des mineurs isolés étrangers de plus en plus nombreux à souffrir de l'incapacité de la Métropole à s'occuper du problème.

© Tim Douet Lit de fortune à la Part Dieu où se retrouvent les mineurs pour la nuit

Organisée par RESF et avec le soutien de plusieurs partis politiques comme le Parti de Gauche et EELV, une manifestation se tiendra devant la Métropole à 18h30 ce mercredi 11 octobre. Démunis face aux jeunes mineurs isolés étrangers de plus en plus nombreux, les associations se mobilisent pour se faire entendre par David Kimelfeld qui se dit très attentif à cette problématique. La Métropole promet des "réponses aux questions et aux interrogations des manifestants", qui seront très certainement données de manières "écrites".

Une situation qui s'embourbe

Selon RESF Rhône, il est inacceptable que des jeunes mineurs se retrouvent à la rue, sans prise en charge ou alors laissés à l'hôtel sans démarches lancées pour la scolarisation : "On a récemment découvert un jeune qui est à l'hôtel depuis le mois de mars, et qui n'a toujours pas été mis à l'école. Un autre a été coincé 10 jours au Centre de Rétention Administratif, prêt à être renvoyé, avant que ses papiers officiels ne viennent attester de sa minorité." Des situations "intolérables" et qui se multiplient. L'association demande une prise en charge impérative de tous les mineurs isolés, le respect au droit de scolarisation, l'arrêt des poursuites judiciaires pour les questions d'âge et d'identité ainsi que l'arrêt des expulsions avec OQTF (Obligation de quitter le territoire français).

Solidarité

Les militants EELV69 seront également présents lors de la manifestation. Ils revendiquent surtout un accès à la scolarisation, normalement obligatoire et pris en charge par la MEOMIE (Mission d’Évaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés Étrangers) : "On se rend compte que des lycées s'organisent d'eux-mêmes pour accueillir ces jeunes,il y a une certaine solidarité face au travail que n'accomplit pas la Métropole." Une solidarité que constate aussi RESF : "Nous serons plusieurs associations et syndicats, mais il y aura aussi beaucoup de citoyens qui ne font partie d'aucun d'entre nous. Les gens prennent conscience de la situation, et ils se mobilisent pour l'action, c'est certain qu'ils réagissent !"

