Forte mobilisation à Lyon pour les droits des enfants

À l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, le collectif "Jamais sans toit" organise plusieurs manifestations dans les établissements scolaires de la métropole lyonnaise. L'objectif, dénoncer les droits bafoués des enfants qui dorment dehors.

Moran Kerinec À Vaulx-en-Velin, le réseau Jamais sans toit milite pour offrir des logements aux sans-abris

Ce lundi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant et 28e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée en 1989, le collectif "Jamais sans toit" organise de nombreux rassemblements dans les établissements scolaires de la Métropole lyonnaise afin de "réaffirmer avec force le caractère inconditionnel du droit à l'hébergement d'urgence consacré par la loi, de rappeler l'intérêt supérieur de l'enfant et d'interpeller les pouvoirs publics sur ces situations intolérables". Et d'ajouter : "Nous affirmons notre soutien à tous les enfants pour lesquels le droit à l’hébergement est bafoué. 343 enfants, dont 120 jeunes isolés […] sont à la rue dans notre Métropole."

Une quinzaine de rassemblements dans la métropole de Lyon

Selon le collectif, un élan de solidarité citoyen est né "des occupations d’écoles, en dépit des tentatives d'intimidation et des évacuations" qui "ont permis l'hébergement de plusieurs centaines de personnes en mettant les autorités compétentes face à leurs responsabilités". Et de souligner : "Pour autant, l'hébergement de ces familles ne peut relever exclusivement de la générosité citoyenne."

Le collectif "Jamais sans toit" insiste également sur la persistance du nombre important d'enfants sans hébergement dans la métropole lyonnaise, "un mois seulement après la journée du refus de la misère au cours de laquelle le Président de la République a promis le lancement d'une politique de lutte contre la pauvreté qui ciblera l'enfance et la jeunesse [et] une semaine après la présentation du dispositif hivernal d'hébergement d'urgence par le nouveau préfet du Rhône Stéphane Bouillon".

Différents rassemblements se tiennent donc ce lundi 20 novembre :

Lyon 1er

Apéro partagé à l'école Robert Doisneau à partir de 17h45

Soupe à l'école Michel Servet à partir de 17h45

Goûter à l'école Victor Hugo de 16h10 à 17h30

Lyon 7e

Goûter à l'école Berthelot, de 16h30 à 18h

Soupe à l'école Gilbert Dru de 18h à 20h

Villeurbanne

Goûter au Collège des Gratte-ciel à 17h

Soupe à l'école Jean Zay de 18h à 20h

Goûter à l'école Lakanal de 16h à 18h

Vénissieux

Goûter à l'école Moulin à Vent à 16h

Vaulx-en-Velin

Goûter à l'école Anton Makarenko à 15h45

Goûter à l'école Youri Gagarine à 16h

Goûter à l'école Jean Vilar à 16h

Goûter/soupe à l'école Grandclément à partir de 17h

Neuville-sur-Saône et Albigny-sur-Saône

Goûter sur le parvis du collège Jean Renoir organisé avec le Lycée Rosa Parks, l'école de la Tatière et l'école d'Albigny-sur-Saône

Le collectif "Jamais sans toit" appelle également à une action devant la Préfecture du Rhône ce mercredi 22 novembre à partir de 18 h "avec campement de tentes, soupe partagée et fanfare". "Alors que des logements privés, mais surtout publics restent vides sur toute l'agglomération, que des expériences étrangères ont montré qu'il était moins coûteux d'héberger les sans-abri que de les laisser dehors, comment peut-on encore laisser des familles entières passer l'hiver à la rue ?, interroge l'organisation dans un autre communiqué. Il est temps que le préfet réponde à nos multiples relances et héberge l'ensemble de ces familles !"

