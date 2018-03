Courir pour Elles 2018 : il reste encore des dossards pour la marche

Il reste encore des dossards pour "Courir pour Elles" qui aura lieu, cette année, le dimanche 27 mai 2018 au grand parc de Parilly.

L'événement Courir pour Elles en 2017

Ce sont plus de 16 000 femmes vêtues de rose qui vont s'élancer, le dimanche 27 mai, au grand parc de Parilly. Pour la bonne cause. Depuis la création de l'événement, en 2010, de nombreuses actions ont été menées pour sensibiliser le grand public à la prévention du cancer et offrir une qualité de vie aux femmes en soins en finançant des séances d’activité physique adaptée. Pour cette édition 2108, il ne reste plus aucune disponibilité sur la course chronométrée de 10 km. Par contre, l'association "Courir pour Elles" présidée par Sophie Moreau invite les femmes de la région Auvergne-Rhône-Alpes à s'inscrire "en achetant un dossard pour la marche".

Plus d'infos sur le site Internet courirpourelles.com