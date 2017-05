À Lyon, l'opération ''Femmes en Fête'' aura lieu le 16 mai

L'association Dons Solidaires et la fondation AJD organiseront l'opération ''Femmes en Fête'' le mardi 16 mai dans le 5e arrondissement de Lyon. Un atelier maquillage sera proposé aux femmes en situation précaire.

©DR Dons Solidaires, opération ''Femmes en Fête'' lors d'un atelier bien-être

L'association Dons Solidaires créée en 2004 et reconnue d'intérêt général, proposera aux femmes en situation précaire des ateliers de bien-être et fera don de produits de beauté. Ces ateliers se dérouleront le mardi 16 mai de 14h à 17h, au 45/51, Chemin de Choulans (5e arr) à Lyon. Quatre ou cinq bénévoles viendront ainsi maquiller quinze femmes accompagnées par l'association. C'est à l'occasion de la fête des Mères que s'inscrit l'opération ''Femmes en Fête''. Dons Solidaires peut ainsi ''offrir aux mères en situation de précarité une occasion de revaloriser leur image et de retrouver confiance en elles ''. L'an passé, l’opération a ainsi permis de distribuer 130 000 produits de beauté et d’hygiène à plus de 18 000 femmes démunies sur l’ensemble du territoire français. C'est par le biais de 90 associations partenaires et grâce à 7 entreprises donatrices que Dons Solidaires a pu oeuvrer. En 2016, 53% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France étaient des femmes, d'après une étude du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.