20 000€ de subvention accordés pour les victimes d’Irma

Une subvention d’urgence a été votée pour permettre à la Croix-Rouge française et à Handicap International de venir en aide aux populations locales. Ce sont en tout 20 000 euros qui ont été débloqués par le conseil métropolitain ce lundi.

© Tim Douet Métropole de Lyon – conseil métropolitain, 2017.

Le conseil de la métropole réuni ce lundi a décidé d'accorder 20 000 euros de subvention à la Croix-Rouge française et à Handicap International pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma, qui a frappé les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin la semaine dernière. Avec plus de 95 % du territoire ravagé, les dégâts sont lourds. Chacune des deux associations recevra 10 000 euros de la métropole de Lyon.

Nombreuses sont les associations qui s'organisent pour intervenir rapidement sur place, mais les fonds manquent cruellement. La Croix-Rouge française, qui travaillera en étroite collaboration avec la fondation Mérieux, et Handicap International ont reçu du conseil de la métropole 10 000 euros chacun, qui devraient permettre de mettre en œuvre les premiers secours aux victimes de cette catastrophe. Votée à l'unanimité, cette mobilisation financière d'urgence est encore insuffisante, mais devrait permettre d'engager les premières actions.