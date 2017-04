Mouvement de grève dans les crèches de la ville de Lyon ce lundi

Au sein des crèches de la ville de Lyon , après une première journée de grève le 8 mars, la CGT et l'UGICT-CGT prévoient de poursuivre la mobilisation ce lundi 3 avril.

© Steven Belfils

Sur 800 agents et cadres des crèches municipales de Lyon, 350 avaient suivi le premier mouvement de grève du 8 mars, engendrant la fermeture de vingt crèches à Lyon pour la journée. Dès le lendemain du mouvement, les syndicats posaient un nouveau préavis de grève pour ce lundi 3 avril afin de faire de nouveau entendre les revendications du personnel à propos des conditions de travail et des rémunérations. Face aux propositions de la ville de Lyon, jugées "insuffisantes" pour les syndicats, le mouvement de grève est donc reconduit ce lundi et pourrait impacter une vingtaine de crèches lyonnaises. Un rassemblement est prévu à l'Hôtel de Ville entre 15 heures et 18 heures.