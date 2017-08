Lyon : les livreurs Deliveroo vont à nouveau manifester ce dimanche

Les livreurs Deliveroo vont manifester place des Terreaux le dimanche 27 et le lundi 28 août pour protester contre le nivellement "vers le bas" de leurs tarifications.

© DR manifestation mardi 1er août des livreurs deliveroo

Comme le 1er août dernier, les livreurs de Delivroo vont manifester à Lyon le dimanche 27 août et le lundi 28 août prochain. Deux rassemblements pour contester la modification du contrat des coursiers qui est passé de 7,5€ par heure plus une prime de 2 à 4 euros par course, à une rémunération unique à la course à hauteur de cinq euros. "Demain le tarif sera à 4 € la course. C’est une aubaine pour les plateformes concurrentes, qui ont dès maintenant l’opportunité d’aligner vers le bas leurs tarifications et ainsi augmenter leurs marges, ce au détriment des coursiers, théoriquement "indépendants", mais forcés d’accepter une rémunération toujours plus basse", dénoncent les livreurs. Ces derniers demandent "une rémunération à 7,50 € par course ; plus un minimum garanti de 15 € par heure de service, sur l’ensemble des créneaux ; une majoration du minimum garanti à 20 € par heure de service de 12h à 14h et de 19h à 21h, sur l’ensemble de la semaine".

Ce dimanche la manifestation est prévue à 18h place des Terreaux (Lyon 1er) et à 15h au même endroit le lendemain. Deux manifestations où les coursiers invitent "l’ensemble des travailleurs uberisés, les personnes souhaitant soutenir les coursiers, ainsi que les clients de ces plateformes à se rassembler". D'autres manifestations auront lieu aux mêmes heures à Bordeaux, Nantes et Paris.