Lyon : Grève des agents d'accueil à Part-Dieu et Perrache

Orchestré par la CGT et la CFDT, le mouvement a vocation à protester contre des suppressions de poste prévus dans les mois à venir.

© Eliot Lucas Vue extérieure de la gare de la Part-Dieu, 2015.

De l'attente à prévoir ce dimanche aux guichets de la gare Part-Dieu et, dans une moindre mesure, Perrache. La CGT et la CFDT appellent en effet les agents d'accueil et d'information, de billetterie mais aussi les opérateurs de départ des trains à cesser le travail ce dimanche. De quoi semer la pagaille en gares si le mouvement s'avérait suivi.

Le but de la manœuvre est de faire entendre la voix des syndicats qui protestent contre les suppressions de poste prévues dans les mois à venir. Des suppressions qui correspondrait à l'équivalent de huit temps pleins et engendreront, d'après les syndicats, la fermeture du service information des voyageurs entre 5h30 et 8h30 du matin. Une assemblée générale a lieu ce dimanche matin à la gare Part-Dieu.