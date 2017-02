Lyon 7e : quel accompagnement pour sortir de la rue ?

Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale a ouvert ses portes en septembre à Gerland dans le 7e arrondissement. Inauguré au début du mois de février, il s'agit un lieu de passage "pour réapprendre aux personnes de la rue à vivre en société".

DR Lyon Métropole Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Carteret

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Carteret est dit de "haute tolérance". Depuis septembre 2016, ce lieu d'hébergement temporaire accueille des personnes en grande précarité, issues de la rue et pour la majorité dépendantes à l'alcool, pour une durée de 6 mois renouvelable. Le centre dispose de 35 habitations en bois avec une salle de bain privative, et des parties communes comprenant une cuisine, une salle à manger, une salle de réunion, et des bureaux. Gérée par l'association ALYNEA (Association Lyonnaise d'Accompagnement et d’Écoute) qui a pour vocation l'accompagnement des personnes en situation d'exclusion sociale, le CHRS de Carteret héberge actuellement 34 personnes dont 8 couples.

Un accompagnement à travers une "entrée humaine"

Dirigés par la Maison de la veille sociale, les pensionnaires du centre sont reçus "sans jugement", explique Jérôme Colrat, le directeur d'ALYNEA. "Ce sont des personnes de la rue, qui ont le droit d'amener leur animal et de consommer de l'alcool". L'association pratique un accompagnement à la personne à travers une "entrée humaine et sociale" affirme son directeur. Sur place est présente 24h/24h une équipe de travailleurs sociaux (7 travailleurs sociaux, un veilleur de nuit, un chargé d'insertion professionnelle, un agent d'entretien), aidée plusieurs fois par semaine par une équipe médicale composée d'un psychologue, et de médecins en addictologie. Souvent, les pensionnaires n'ont pas conscience de leur addiction : "les personnes de l'Est ne se rendent pas compte que la bière c'est de l'alcool" nous informe le Chef de service du Centre Imed Jenboudi. Le but est alors de les faire prendre conscience de ce problème et de les "accompagner dans la réduction de leur consommation" précise Jérôme Colrat.

"Penser à la sortie"

L'accompagnement passe par une "socialisation dans l'habitat" explique Imed Jendoubi. "Il faut penser à la sortie, donc on leur apprend les règles sociales, les règles d'hygiène, à vivre avec les autres en société, les gestes du quotidien comme manger avec des couverts, aller aux toilettes" ajoute-t-il. En effet, le site est un centre d'hébergement temporaire, les occupants restent en moyenne 18 à 24 mois pour ensuite rejoindre des pensions de famille, un logement ou une prise en charge médicale adaptée. l'association travaille aussi la réinsertion au travers de l'emploi et par l'apprentissage de la langue française pour certains. Huit pensionnaires travaillent, bien que cela soit "de façon marginale" selon Jerôme Colrat, qui précise qu'il s'agit de "boulots d'insertion" .

Le centre accueille aussi bien des personnes isolées que des couples, dont l'accompagnement "porte plutôt sur la gestion du budget" explique Imed Jenboudi. Il s'agit donc d'un accompagnement personnalisé, basé sur "les potentialités des personnes et le développement de leur capacité" raconte le Chef de Service.

Un projet construit par Lyon Métropole Habitat

Le bailleur social Lyon Métropole Habitat réalise aussi des missions dans les résidences spécialisées, ce pourquoi elle a souhaité s'investir dans le projet. Le site existait déjà depuis 2009, composé de pré fabriqués insalubres. "En 2015, ALYNEA est venu nous voir avec ce projet, le but a été de comprendre les problèmes des résidents et de les transposer au concret. Ce sont des personnes qui viennent de la rue, il a donc fallu adapter la gestion de l'espace" explique Yann Bouysson de LMH. Le chantier a débuté en février 2016 avec l'aide d'Emmaus Gironde qui emploie des travailleurs handicapés. Un projet qui a coûté 1,5 millions d'euros, co-financé par la Préfecture et la Région. Le terrain a été gracieusement loué par la Ville de Lyon pour 20 ans.

"À travers ce projet, Lyon Métropole Habitat et Alynea ne se contentent pas d’accueillir des personnes en situation de grande difficulté sociale, mais leur offre une écoute sans jugement et un accompagnement réel. Car c’est l’aspect humain qui importe. En s’engageant auprès d’eux, Lyon Métropole Habitat et Alynea donnent chaque jour la preuve de leur attachement concret aux valeurs de liberté, de solidarité et de respect qui fondent l’idéal républicain" a déclaré Michel Delpuech lors de l'inauguration du centre le 7 février, pendant qu'au même moment il faisait fermer le Gymnase Clémenceau entraînant de nouveau plusieurs familles à la rue (lien article).

Quant aux pensionnaires, leur situation reste difficile à accepter. S'ils sont satisfaits du centre, ils souhaitent tout de même s'en aller. Franck* 50 ans, hébergé sur le centre depuis septembre avec sa compagne, raconte "avoir eu une galère et essayer de remonter la pente": "Mon projet c'est de partir, je vais chercher du travail et retrouver un logement pour recevoir mes enfants" explique-t-il. Paul*, 67 ans est heureux de pouvoir quitter le centre : "l'environnement n'est pas plaisant, ça ne se passe pas forcément bien avec les autres habitants mais l'accompagnement est bon". En mars, une fois son genoux opéré, il vivra en maison de retraite.

*Les prénoms ont été modifié à la demande des personnes interrogées