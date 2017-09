Lyon : 5 400 manifestants selon la police, 10 000 selon les syndicats

À Lyon, la manifestation contre la réforme du Code du travail par ordonnances a réuni plusieurs milliers de personnes. Comme d’habitude, les chiffres de participation annoncés par la police et par les syndicats diffèrent quasiment du simple au double.

©Tim Douet Manifestation contre la réforme du Code du Travail le 12 septembre 2017 à Lyon

Certaines choses ne changent pas et ne changeront peut-être jamais. La différence entre le nombre de manifestants annoncé par la police et celui annoncé par les syndicats en fait partie. La “rentrée sociale” de ce mardi 12 septembre à Lyon ne déroge pas à la règle. Après une situation bloquée et des moments de tension dès le départ du cortège, la manifestation contre la réforme du Code du travail par ordonnances a finalement suivi son cours. Selon la police, 5 400 personnes ont battu le pavé à Lyon. Selon les syndicats, la participation était quasiment du double : 10 000 personnes. Sur la place Bellecour, la manifestation touche actuellement à sa fin.

Mise à jour à 16 h 26 : À titre de comparaison, pour s'opposer au contrat première embauche (CPE), en 2006, 17 000 personnes avaient manifesté à Lyon selon la police et 35 000 selon les organisateurs. Plus tard, en 2010, la réforme des retraites souhaitée par Nicolas Sarkozy avait poussé 18 000 personnes dans la rue selon la police et 45 000 selon les organisateurs.