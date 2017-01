Sirha : la France remporte la 15e coupe du monde de pâtisserie

L’équipe de France de pâtisserie a remporté la 15e édition de la coupe du monde de pâtisserie ce lundi lors du Sirha.

L'équipe de France a remporté la coupe du monde de pâtisserie ce lundi lors du Salon international de la gastronomie (Sirha). L’équipe française composée d’Étienne Leroy, Bastien Girard et Jean-Thomas Schneider a remporté la médaille d’or, le trophée, ainsi que 21 000 euros. Les tricolores sont arrivés en tête devant le Japon et la Suisse. C'est la huitième fois que l'équipe de France remporte ce trophée.

Pour l'emporter, les Français ont réalisé une pâtisserie très rock'n'roll représentant un guitariste en blouson de cuir accompagné d'un batteur en chocolat.

Durant le concours, chacune des 22 équipes étaient composées d'un glacier, d'un pâtissier et d'un chocolatier et avaient dix heures pour réaliser plusieurs pâtisseries imposées : un entremet glacé aux fruits, un entremet au chocolat, une pièce en sucre et un gâteau individuel.