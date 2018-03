Serge Dorny quittera l'Opéra de Lyon en 2021

La nouvelle est tombée hier. La presse allemande s'en doutait, la nomination de Serge Dorny comme successeur de Kirill Petrenko à l'Opéra d'État de Bavière a été annoncée. Il prendra ses fonctions en septembre 2021.

© P. Pierangeli Serge Dorny.

Il faut dire que Serge Dorny, actuel directeur de l'Opéra de Lyon, a la cote outre-Rhin. Encensé par plusieurs journaux allemands, l'homme est devenu au fil des récompenses obtenues par l'institution, une référence dans le milieu. La rumeur quant à son départ circulait depuis plusieurs semaines, et on sait désormais qu'il aura bien lieu. Hier, Serge Dorny a été nommé à la direction du "Bayerische Staatsoper" à Munich. Il prendra ses fonctions en septembre 2021. "Jusque-là, il reste en poste à Lyon" confirme son équipe. Si Serge Dorny a donc le temps de se préparer à déménager en Bavière, il va falloir commencer à chercher un nouveau directeur pour l'Opéra de Lyon. Pour l'heure, l'institution dit ne pas avoir de nom en tête. "Il est trop tôt pour le dire. Le processus de succession sera sûrement lancé cette année, et on peut imaginer une nomination du nouveau directeur fin 2019".