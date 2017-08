Voiture-bélier : la rue de la République à Lyon est-elle sécurisée ? 

Jeudi dernier, une voiture-bélier tuait 15 personnes sur la Rambla, l’avenue la plus touristique de Barcelone. Un drame qui soulève la problématique de la sécurisation des zones piétonnes et commerçantes. À Lyon, force est de constater qu’en dehors des grands évènements, le dispositif de sécurité est encore perfectible sur la presqu’île.

© Pierre-Antoine Pluquet

Nice, Londres, Berlin ou encore Stockholm… les attaques au camion bélier ne cessent de se multiplier. Un mode opératoire auquel ont de plus en plus recours les terroristes et qu’il semble difficile d’anticiper. Pourtant dans le contexte actuel de l’état d’urgence, les principales artères piétonnes lyonnaises demeurent très peu protégées. Si la ville de Lyon se félicite d’avoir "pris la mesure des besoins avec des actions concrètes", en arpentant la presqu’île, de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place Carnot, on s’aperçoit que les grands axes piétons ne sont pas (ou peu) sécurisé. Un manque de dispositif anti-intrusion qui fait de la rue de la République ainsi que de la rue Victor-Hugo des cibles faciles. Hormis quelques rues adjacentes fermées par des bornes escamotables anti-bélier çà et là, ces deux rues piétonnes hautement fréquentées sont accessibles de toute part.

blocs de bétons rue de la république

La rue de la République est ainsi ouverte sur la place Bellecour sans dispositif anti-intrusion. La principale difficulté réside dans la nécessité de « sécuriser contre les intrusions, tout en permettant aux services de secours de pouvoir maintenir un accès à ces zones en cas d’incident (que ce soit un incendie ou des évènements de plus grande ampleur)», se défend la Ville.

Une préoccupation de longue date

Si la garantie d’une sécurité totale reste utopique, il existe tout de même quelques solutions pour parer à ce genre d’attaques. Bornes escamotables, blocs de béton anti-bélier ou encore sacs de sable sont autant d’options permettant de sécuriser la ville en évitant l’intrusion de véhicules. À Lyon, les manquements dans la sécurisation au quotidien tranchent d'ailleurs avec les très importants dispositifs mis en œuvre durant les grands rassemblements. En témoignent les dispositifs de sécurité déployés durant l’Euro ainsi que la fête des Lumières. Concernant la sécurité quotidienne, contrairement à la rue de la République, plusieurs lieux emblématiques de la ville ont déjà été équipés. En se baladant le long des berges du Rhône on peut constater que leur accès est sécurisé par des bornes escamotables.

quais du rhône dispositif anti-intrusion

Il en va de même de la place Saint-Jean et des accès à la Halle Tony Garnier qui sont tous deux fermés. Mais questionnées sur les solutions à apporter pour sécuriser les accès des rues de la République et Victor-Hugo, ville et préfecture ont préféré botter en touche. «Il y a nécessaire confidentialité dans ce type de situation sensible», a répondu la municipalité.