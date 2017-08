Terrorisme : Gérard Collomb veut mobiliser les hôpitaux psychiatriques

Au micro de RTL pour réagir aux attentats qui ont touché Barcelone ce jeudi, Gérard Collomb a dévoilé ce matin un nouveau projet dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : "mobiliser les hôpitaux psychiatriques, et les psychiatres libéraux".

© Tim Douet Gérard Collomb

Au lendemain de l'attentat meurtrier qui a frappé Barcelone, le ministre de l'Intérieur était interrogé sur les manières de combattre un terrorisme toujours plus difficile à déceler, voire imprévisible. Selon lui, certains individus peuvent être repérés en amont par les services de psychiatrie. "On a des gens qui se radicalisent brutalement, avec souvent des profils psychologiques extrêmement troublés", a déclaré Gérard Collomb avant d'ajouter qu'il souhaitait "mobiliser les hôpitaux psychiatriques, et les psychiatres libéraux" pour identifier les radicalisations. Si le ministre n'a pas donné plus de détail, il indique la possibilité de créer des "protocoles" qui avertiront le ministère de l'Intérieur lorsque des "délires autour de la radicalisation islamique", seront identifiés. L’ancien maire de Lyon a aussi déclaré vouloir forger "une doctrine nouvelle sur la déradicalisation, en coopération avec nos partenaires européens, notamment".