Rhône : contrôles de police renforcés vers les stations de ski

La préfecture du Rhône a rappelé "les nécessités de prudence et de vigilance en matière de sécurité routière" avant le premier week-end des vacances de février classé orange par Bison futé.

Les vacances scolaires vont débuter ce week-end. Stéphane Bouillon, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône a fait part de sa volonté de "rappeler à tous les nécessités de prudence et de vigilance en matière de sécurité routière". Les routes s'annoncent chargées ce week-end dans le Rhône vers les stations de sports d'hiver. Le week-end est classé orange dans le sens des départs par Bison futé. "Fatigue, distances de freinage non respectées, vitesse excessive, stress, conditions climatiques peu favorables, sont autant de facteurs de risques contre lesquels il faut lutter pour épargner des vies", a écrit le préfet. Les contrôles de police vont aussi être renforcés "pour assurer la sécurité des usagers de la route et leur rappeler les conseils de prudence", a annoncé M.Bouillon.