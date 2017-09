Lyon : la délinquance en baisse sur les berges du Rhône

Après de violentes agressions au cours des étés 2015 et 2016, la délinquance a diminué sur les berges du Rhône.

Les chiffres de la délinquance sont bons. Après les sept premiers mois de cette année 2017, ils sont même en forte baisse comme le rapporte le Progrès. Les "violences physiques crapuleuses", considérées comme les plus courantes, ont reculé de 37 % entre janvier et fin juillet. Les bagarres sont également en net recul avec 12 rixes recensées contre 28 l'an dernier sur la même période (-57 %). Les vols avec violence ont eux aussi baissé : de 33 % en juin et de 50 % en juillet. En ce qui concerne les plaintes pour violences sexuelles, aucune n'a été déposée pendant de janvier à fin juillet. Il y en avait eu trois l'an dernier.

Une meilleure collaboration entre établissements et police

Ces bons chiffres s'expliquent par une meilleure collaboration entre les établissements sur les berges et la police. L'éclairage a également été amélioré pour pouvoir identifier plus facilement les auteurs de vols ou de violences sur les images des caméras de surveillance. Enfin, la police municipale de Lyon s'est adaptée et les horaires ont été aménagées avec une présence de patrouilles beaucoup plus tard dans les soirées.