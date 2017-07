Lyon: en 2017, la Fête des Lumières durera 4 jours du 7 au 10 décembre

En décembre 2017, la Fête des Lumières va retrouver son format traditionnel avec quatre jours de fête dans la presqu'île et le vieux Lyon.

© Elise Anne

La ville de Lyon a annoncé dans un communiqué que la Fête des Lumières 2017 durera quatre jours du jeudi 7 au dimanche 10 décembre et se "déroulera comme l’an dernier dans une zone centrale apaisée et sécurisée", écrit la préfecture. En 2015, la fête des Lumières avait été annulée et remplacée par un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Celle de 2016 avait pu avoir lieu dans le périmètre de la presqu'île et du vieux Lyon et n'avait duré que trois soirs.

C'est donc dans son format traditionnel qu'aura lieu l'événement le plus célèbre de Lyon en 2017. En 2016, 860 policiers et militaires ainsi que 160 pompiers avaient été déployés par la préfecture dans et autour de la presqu’île. La mairie avait engagé 300 agents de sécurité privée chargés de contrôles visuels aux points d’entrée du périmètre, ainsi qu'aux points de sortie.