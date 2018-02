Lyon 8e et Vénissieux vont tester la police de sécurité du quotidien

Comme prévu, Gérard Collomb a présenté ce jeudi son dispositif de PSQ (Police de Sécurité au Quotidien). Dès septembre 2018, elle sera présente dans le 8e arrondissement de Lyon, puis à Vénissieux en 2019.

©Tim Douet

Le test se veut expérimental. Afin de renforcer les liens entre la population et la police, la PSQ de Gérard Collomb vise une présence forte sur le terrain. Dans toute la France, ce sont ainsi 30 "quartiers de reconquête républicaine" qui seront créés en septembre 2018 pour accueillir le dispositif. Le 8e arrondissement de Lyon fera donc partie des premiers quartiers-test, aux côtés par exemple de Sarcelles à Paris, Le Mirail à Bordeaux ou encore Lille-Sud dans le nord. Le projet voit même plus loin, puisqu'il prévoit l'installation de trente autres antennes en janvier 2019. Ainsi, Vénissieux devrait également voir la PSQ patrouiller dans ses rues l'année prochaine. "Un contact accru, une présence renforcée et une lutte accentuée contre la délinquance", telle sera la mission de ces agents pour lesquels l'exécutif a dédié 1300 effectifs supplémentaires. Alors que le dispositif n'est même pas encore en place, les partenaires sociaux lui accordent d'ores et déjà la plus grande méfiance. Manque de temps et de budget, les syndicats de policier se disaient en effet dubitatifs dans un précédent article de Lyon Capitale.