Incendies dans le Sud : Des pompiers de la région envoyés en renfort

Depuis quelques jours, de violents incendies sévissent dans le sud de la France. Pour venir en renfort aux pompiers locaux, la colonne de feu de forêt SERA 1 s'est rendu dans la nuit de lundi à mardi à Brignoles.

©DR incendie

Chaque été, les brigades de pompiers sont mises à rude épreuve par les incendies qui ravagent notamment le sud de la France. Selon le principe de solidarité des pompiers, les SDMIS (Service départemental et métropolitain d'incendie et de secours) sont susceptibles d'être mobilisés par les autres départements pour venir en aide ou en renfort de manière ponctuelle. "C'est vrai pour toutes les problématiques, mais plus particulièrement pour les feux de forêt", explique le colonel Bertrand Kaiser, directeur adjoint du SDMIS du Rhône.

60 pompiers et 30 véhicules en renfort

Au total, ce sont une soixante de pompiers et une trentaine de véhicules des SDMIS et SDIS Ain et Savoie qui ont été mis à disposition des autorités de Brignoles. Un déploiement rapide qui a été permis grâce à une organisation préalable. "En amont, on organise des plannings avec les disponibilités de tous ceux qui sont volontaires dans la démarche, de sorte à pouvoir répondre rapidement aux besoins des départements en demande. On ne force personne à partir, ce sont eux qui se portent volontaires". Une fois la colonne de renfort envoyée sur place, elle répond à l'autorité locale qui en dispose selon les besoins concrets. Le SDMIS avait déjà répondu présent dans le sud de la France pour le 14 juillet, mais le colonel Kaiser précise qu'il ne s'agissait que d'un coup de pouce pour épauler les pompiers fatigués, mais qu'il s'agit pour ce convoi, d'une aide bien plus importante, dans la mesure où "on ne voit pas les feux faiblir pour le moment".

Le colonel Kaiser affirme qu'ils sont prêts à envoyer une quatrième colonne de renfort si besoin, même si pour l'instant rien n'a été demandé par les organisations du sud de la France.