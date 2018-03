Fêtes de Pâques : Gérard Collomb mobilise les forces de l'ordre

Gérard Collomb a annoncé la mobilisation de 41 000 policiers et 29 000 gendarmes sur l'ensemble du territoire pour sécuriser les lieux à forte fréquentation à l'occasion des célébrations religieuses de Pâques.

Ministère de l'Intérieur (page Facebook) Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur

La vigilance des services est de mise, une semaine après l'attaque du supermarché de Trèbe, dans l'Aude. Ce vendredi soir, le ministre de l'Intérieur a précisé la mobilisation des forces de sécurité à l'occasion des fêtes religieuses de Pâques. "Dans un contexte où la menace terroriste conserve toute son intensité, les forces de l'ordre seront pleinement mobilisées pour assurer la sécurité des célébrations pascales, moment très important tant pour la communauté chrétienne que pour la communauté juive", a signifié Gérard Collomb. Des mesures spécifiques sont ainsi mises en oeuvre ce week-end et jusqu'au 7 avril. Le plan Vigipirate "Printemps 2018" est depuis le 1er mars au niveau "sécurité renforcée-risque attentat" et mettra notamment l'accent sur la sécurité des transports collectifs. Des directives ont été données aux préfets pour mettre en place "des dispositifs visibles et dissuasifs destinés à sécuriser les lieux de culte". En parallèle, les moyens "en matière d'intervention, de renseignement territorial et d'investigation" des forces de l'ordre sont mobilisés. Au total, 70 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France et des périmètres de protection autour des lieux d'affluence peuvent être mis en place par les préfets.