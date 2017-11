Accident Lyon 6e : un an après, le cours Vitton toujours pas sécurisé

Un nouveau piéton a été fauché ce dimanche dans le 6e arrondissement sur le cours Franklin Roosevelt qui prolonge le cours Vitton. Un accident qui repose la question de la sécurité de cette artère de Lyon dont Gérard Collomb avait promis la sécurisation il y a un an déjà.

Un an après l'accident qui a coûté la vie d'une jeune femme et grièvement blessé une autre à l'angle cours Vitton/rue Garibaldi, un nouvel accident à eu lieu ce dimanche un peu plus haut sur la rue, à l'angle de l'avenue du Maréchal de Saxe et du cours Franklin Roosevelt (Lyon 6e). La sécurité sur cette artère du 6e arrondissement est à nouveau questionnée, alors que pour le moment, mis à part un radar feu installé début novembre sur le cours Vitton, aucun aménagement de voirie n'a été réalisé, ni aucune proposition pour améliorer la sécurité des lieux n'a été formulée.

"Sur ce sujet, il ne faut pas faire d’agitation politique"

Contacté, Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement souhaite à nouveau "monter au créneau" pour que le "projet avance" enfin alors que lors de la marche blanche organisée en décembre 2016 en la mémoire d’Anne-Laure Moréno, tuée sur ce même cours Vitton, Gérard Collomb avait annoncé un provisionnement de 4 millions d’euros pour engager l'aménagement et la sécurisation dudit cours. "Sur ce sujet, il ne faut pas faire d’agitation politique. Je sais que ce genre de travaux ne se font pas du jour au lendemain, mais en un an, il faudrait que des projets soient présentés pour que l’on puisse au moins en discuter. Alors que là il n'y a rien", s’agace le maire du 6e. Les riverains semblent aussi perdre patience, confie ce dernier : "Je n'arrête pas d'être appelé par des habitants du 6e qui me demandent ce que le Grand Lyon prévoit de mettre en oeuvre".

"L'aménagement de la voirie fait que cette rue est une autoroute"

Selon Pascal Blache, aujourd’hui, "l'aménagement de la voirie fait que cette rue est une autoroute". "On peut toujours dire que l'on ne peut rien faire contre l'alcool au volant, que ça existera toujours, mais en apaisant le cours Vitton, on apaisera le cours Franklin Roosevelt parce que le 6e arrondissement a la particularité d’avoir de très nombreux axes perpendiculaires. Il faut donc un aménagement visuel pour inciter les gens à ralentir. Quelqu’un qui roulera plus lentement sur le cours Vitton roulera automatiquement plus lentement sur le cours Franklin Roosevelt", a conclu le maire du 6e arrondissement. Contactée, la métropole de Lyon devrait rendre une réponse prochainement.