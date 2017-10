13 projets d’attentats ont été déjoués en 2017 selon Gérard Collomb

Le ministre de l'Intérieur a déclaré ce mardi, lors d'une interview accordée au journal L'Express, que 32 projets d'attentats ont été déjoués depuis novembre 2015 dont 13 en 2017.

© Tim Douet Gérard Collomb

Alors que sa loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme vient d'être publiée au journal officiel, Gérard Collomb vient, dans une interview au journal L'Express, de donner quelques chiffres sur l'État d'urgence, mis en place depuis novembre 2015. Un État d'urgence durant lequel "32 projets ont été déjoués, soit grâce à des renseignements venus de l'étranger, soit grâce à des mesures spécifiques liées à l'état d'urgence", a déclaré le ministre de l'Intérieur. En 2017, 13 attentats ont été déjoués. En tout 4457 perquisitions administratives ont été réalisées, 625 armes ont été saisies, dont 78 de guerre et plus de 752 personnes ont été assignées à résidence.

Deux ans après les attentats du 13 novembre Gérard Collomb a aussi fait un point sur l'état de la menace terroriste en France : "Deux ans après, la menace n'a pas baissé, mais elle a largement évolué. Même s'il nous faut rester très attentifs au risque exogène, avec des attentats téléguidés depuis les territoires contrôlés par Daech, elle revêt désormais un caractère essentiellement endogène, par le biais d'individus qui, depuis le sol français, constituent de petites équipes pour tenter de commettre des actions de masse". "12 000 personnes sont inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et suivies par services les services du ministère de l’Intérieur", a aussi expliqué l'ancien maire de Lyon.

Depuis la défaite militaire de Daech, Gérard Collomb a indiqué que place Beauvau estime à "278 le nombre de ressortissants français décédés sur place" et "qu'environ 700 ressortissants français ou résidents, dont 300 femmes, sont encore présents dans ces zones". Quant au retour de certains djihadiste, il a affirmé que "tous les returnees connus et identifiés font l'objet de procédures judiciaires". "À ce jour, 302 Français sont rentrés depuis 2012: 244 adultes et 58 mineurs", a-t-il précisé.