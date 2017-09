Nuit européenne des chercheurs : “L’impossible” n’est pas lyonnais

Rencontrer plus de 100 chercheurs pour découvrir ce qui les anime, c’est possible lors de la 12e Nuit européenne des chercheurs. Rendez-vous ce vendredi 29 septembre de 18h à minuit au Rize de Villeurbanne.

"Que nous reste-t-il à découvrir ? Peut-on imaginer d’autres couleurs que celles que nous voyons ou pourra-t-on voyager dans le temps ?" Pour répondre à toutes vos questions, plus de 100 chercheurs lyonnais seront mobilisés ce vendredi soir au centre culturel Le Rize, à Villeurbanne. Lors de cette 12e Nuit européenne des Chercheurs, le thème de "L'impossible" sera au cœur de rencontres organisées simultanément dans 12 villes françaises et de nombreuses autres villes en Europe. L’occasion pour des chercheurs de tous horizons de sortir de leurs laboratoires et d’investir des lieux de la vie culturelle pour y partager leur passion pour les sciences. À Villeurbanne, l'Université de Lyon est à la manœuvre pour permettre des rencontres exceptionnelles et conviviales entre le grand public et la communauté scientifique.

Défis impossibles et démonstrations en direct

Saurez-vous déterminer dans quel domaine travaille un chercheur grâce à des objets insolites ? Tout au long de la soirée, des "boîtes mystérieuses" vous permettront de deviner l'activité des chercheurs et d'échanger avec eux. Vous pourrez aussi assister à des "défis impossibles" présentés par des chercheurs en microbiologie, en mathématique, en Histoire ou en musique. Vous pourrez également participer au scientific-dating ou échanger avec des chercheurs lors de rencontres dans le noir. Si vous n'avez pas encore profité de l'exposition "La graine et le bitume", l'occasion est à ne pas manquer puisqu'il s'agit de son dernier jour. Les nouvelles technologies ne seront pas en reste, avec notamment un concert joué par des smartphones et une rencontre autour des robots. Pour retrouver le programme complet, c'est par ici. Si vous êtes dans l’impossibilité de venir, mais que vous souhaitez ne rien rater de l’événement, pas de panique ! Une équipe de Lyon Capitale, partenaire de l’événement, sera sur place pour vous faire vivre en vidéo cette soirée festive riche en enseignement.

Entrée gratuite et ouverte à tous à partir de 7 ans

De 18h à minuit au centre culturel Le Rize au 23 rue Valentin Hauÿ à Villeurbanne.

Buvette et restauration sur place

