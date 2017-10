Nuit des Chercheurs: Comment étudier les étoiles les plus lointaines ?

À l'occasion de la 12e édition de la Nuit des Chercheurs, Lyon Capitale a rencontré Johan Richard, astronome. Comment observer des étoiles et des galaxies qui sont à des années-lumière de notre terre ? Johan Richard raconte à Lyon Capitale comment il étudie les galaxies par le prisme de la lumière.

Au quotidien, le travail de Johan Richard consiste à “étudier les galaxies les plus lointaines possibles”. Pour observer ces astres, le chercheur ”utilise de grands télescopes” qui agissent comme des “grands entonnoirs à lumières”. “Ces galaxies n’émettent que peu de lumière, explique-t-il, il faut une très grande surface pour pouvoir récupérer l’information dans cette lumière”, et ainsi en faire une image. Pour mener à bien sa tâche, il effectue également analyse spectrale, c’est-à-dire à “décomposer la lumière selon les couleurs” afin de déterminer les éléments qui composent ces galaxies lointaines : composition chimique, vitesse et température.

En étudiant les galaxies les plus lointaines, Johan Richard analyse des lumières qui ont été émises il y a des millénaires, et qui n’atteignent enfin notre système : “Nous nous apercevons aujourd’hui que les télescopes sont suffisamment puissants pour aller détecter des galaxies au tout début de l’histoire de l’univers, il y a seulement quelques centaines de millions d’années. Ça paraît beaucoup par rapport à l’échelle humaine, mais c’est très peu à l’échelle de l’histoire de l’univers, qui a 13.7 milliards d’années. Aujourd’hui, nous regardons les tous premiers objets de l’univers.”

Revivez en vidéo la soirée européenne des chercheurs.