La science à l’honneur à Lyon avec la nuit européenne des chercheurs

Rentrée fracassante pour la science avec de nombreux événements ouverts au grand public à l’Université de Lyon en septembre et en octobre.

Les chercheurs viendront partager leur passion à Lyon. Pour démarrer l'année universitaire sous les meilleurs auspices, l'Université de Lyon organise deux événements ayant pour but d'ouvrir la science, et la relation aux chercheurs, au grand public. D'abord la Nuit européenne des chercheurs, le 29 septembre, pour un scientific dating.

L'occasion pour le grand public de rencontrer les chercheurs du Rize qui travaillent sur le territoire de Villeurbanne et la mémoire de la ville. Les participants pourront découvrir et mieux cerner les objets de recherche des scientifiques. Et poser leurs questions : Que nous reste-t-il à découvrir ? Peut-on imaginer d’autres couleurs que celles que nous voyons ? Y a-t-il de la vie ailleurs ?"... Des débats interactifs sont au programme de cette soirée gratuite, ouverte à tous les plus de 7 ans.

Ces rencontres se poursuivront du 7 au 15 octobre avec la Fête de la science : 260 événements sur le territoire de la métropole et du Rhône.

Plus d’informations sur le site de l’Université de Lyon et celui de la Nuit des chercheurs