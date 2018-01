Savoie : le pompier disparu ce jeudi a été retrouvé mort

Disparu ce jeudi alors qu'il portait secours à une famille prise au piège par une coulée de boue dans la rivière le Bréda, le corps d'un sapeur-pompier a été retrouvé inerte ce vendredi.

© Tim Douet

Le sapeur-pompier volontaire disparu ce jeudi près de la commune du Moutaret a été retrouvé inerte ce vendredi près l’écluse de Détrier. L'information a été confirmée par le Préfet de Savoie. Il avait été emporté hier durant une opération de sauvetage d'une famille dont le véhicule était tombé au milieu d'une rivière. Alors qu'il essayait de sauver la famille réfugiée sur le toit de la voiture, le pompier volontaire aux 36 années de services aurait été emporté par les eaux. Après que la famille a été secourue, un important dispositif a été mis en place pour le retrouver. En vain.

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur a "fait part de sa très grande tristesse après l’annonce du décès ce matin du sapeur-pompier de Savoie". Le ministre a adressé "à sa famille, à ses proches et à ses collègues sapeurs-pompiers de Savoie, et tout particulièrement du centre de secours de La Rochette, ses plus sincères condoléances, et les assure de toute sa sympathie et de son soutien le plus total dans cette douloureuse épreuve" tout en "saluant la mémoire de ce caporal-chef sapeur-pompier volontaire, très expérimenté, qui venait de participer au sauvetage extrêmement périlleux d’un couple et d’un bébé réfugiés sur le toit d’un véhicule immobilisé au milieu du torrent déchaîné, alors qu’au moment de sa disparition, il se portait au secours d’un autre automobiliste en perdition". "Je rappelle que chaque jour, des sapeurs-pompiers, qui dans leur très grande majorité sont des volontaires, risquent leur vie pour protéger celle de nos concitoyens. Ils méritent à cet égard notre profond respect et notre gratitude", a conclu l'ancien maire de Lyon.

Il s’agit de la 3e victime de la tempête Eleanor dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un homme avait été tué par une chute de sapin ce mercredi sur le domaine skiable de Morillon et une femme était décédée ce jeudi matin dans son domicile inondé par un torrent de boue et d'eau.