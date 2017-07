Une fillette décède un an après avoir avalé une pile au lithium

Les Hospices civils de Lyon (HCL) ont reconnu un “retard de diagnostic”, le corps médical n’ayant pas immédiatement décelé la présence de la pile dans l’œsophage de l’enfant, originaire de Pont-de-Chéruy, en Isère.

capture écran Google streetview Hôpital Mère-Enfant Bron

Un an d'hospitalisation et plusieurs dizaines d'interventions n'auront pas suffi. Faustine s'est éteinte le 15 juillet, à quelques jours de fêter ses trois ans. Ses parents pointent des négligences de la part des urgences de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Président du comité médical d’établissement des Hospices civils de Lyon (HCL), le professeur Olivier Claris a évoqué cette prétendue responsabilité. "Pour le décès de l’enfant, pour l’instant, ce n’est pas clair. Ce qui est indiscutable, c’est qu’il y a eu un retard de diagnostic de 48 heures", a déclaré le médecin.

“Retard de diagnostic”

Le 11 juillet 2016, alors que Faustine se trouve en grande difficulté respiratoire, ses parents l'amènent aux urgences, à Bron. Après avoir effectué une radio, un médecin conclut à une bronchite. La famille rentre alors à Pont-de-Chéruy, en Isère, où elle vit. Mais, quelques jours plus tard, nouvelles difficultés respiratoires pour l'enfant et nouveau départ pour Bron. L'interne de garde décèle alors la présence d'une pile-montre au lithium. Une opération d'urgence est nécessaire. Des dégâts irréversibles ont été causés à son œsophage.

Une radio pas prise en compte

Après un an d'hospitalisation et de multiples interventions sous anesthésie générale, la petite fille est finalement décédée brutalement le 15 juillet, quelques jours après sa sortie de l'hôpital. Ses parents pointent le mauvais diagnostic lors de leur première visite aux urgences comme en partie responsable du calvaire de leur fille. "Une radiographie a été effectuée et une image très particulière n’a pas été prise en compte, note Olivier Claris, qui est aussi à la tête du service néonatalogie à l’hôpital Femme-Mère-Enfant. Il n’y a pas d’explication."