Malgré les plaintes, le laboratoire Merck maintient le Levothyrox

La nouvelle formule du Levothyrox, le traitement pour la thyroïde de Merck, a engendré de nombreuses plaintes de patients à propos d'effets secondaires nouveaux. Mais le laboratoire, dont le siège est à Lyon, a indiqué ne pas avoir l'intention de revenir à l'ancienne formule.

Plus de 200 000 personnes ont signé la pétition "Contre le nouveau Levothyrox dangereux pour les patients !" pendant l'été. Ce vendredi un grand rassemblement est prévu devant l'Assemblée nationale avec les associations de malades de la thyroïde et où seront notamment présent le toxicologue et lanceur d'alerte André Ciccolella ainsi que la députée européenne Michèle Rivasi. Les malades de la thyroïde qui prennent en traitement le Levothyrox de Merck se plaignent de la nouvelle formule développée par le laboratoire. Le changement d'excipient induirait pour nombre d'entre eux d'importants effets secondaires qu'ils n'avaient pas constatés avant. Depuis le 23 août, l'Agence du médicament a mis en place un numéro vert* pour recueillir les témoignages des patients. La ligne aurait déjà reçu près de 100 000 appels. De plus, la pétition de Sylvie Robach, opérée d'un cancer de la thyroïde en 2016, regrette que la décision de changer la formule ait été prise "sans prendre l'avis des patients". Pour l'heure, le laboratoire Merck, dont le siège est à Lyon, n'aurait pas l'intention de revenir à l'ancienne formule.

*Accessible du lundi au vendredi de 9h à 19h : 0 800 97 16 53