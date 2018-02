Lyon : le salon Thermalies s'invite à la Sucrière

Le salon Thermalies aura lieu à La Sucrière, du 2 au 4 mars prochain. Au programme, conférences sur les dernières cures et tendances, et animations sur les stands des exposants. L'entrée est gratuite sur réservation.

Camilleville63 sous licence Creative Commons Thermes de Châtel-Guyon

"Le salon de l'eau et du bien-être" donne rendez vous ce weekend aux lyonnais pour un moment de découverte placé sous le signe de la détente. Au programme, rencontres avec des experts en thalassothérapie, thermalisme ou spa, mais aussi des conférences sur les dernières cures et tendances. Cure "future maman", gestion du stress, hydrothérapie ou encore conseils pour mieux dormir, le salon promet aux visiteurs un panel varié d'interventions pour tout comprendre de l'eau thermale. L'objectif, "Faire découvrir les bienfaits de l'eau de mer et de source sur le corps". En effet, l'eau thermale offre de très nombreuses opportunités thérapeutiques méconnues, que les Thermalies mettent à l'honneur. Pour ceux qui préfèrent tester directement, rendez vous aux stands du salon pour bénéficier des ateliers. Massages traditionnels chinois, "Amma énergétiques", réflexologie plantaire ou même maquillage, la quasi-totalité des activités proposée est gratuite.