Lyon : la liste de produits contaminés au friponil en France

Dénomination du produit Marque Origine Lots Date mise sur le marché 6 GAUFRES POUDREES 260G MARQUE REPERE - P’TIT DELI (Leclerc) NL DLC 31/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 25/09 -06/10 DD-juin 12 GAUFRES AUX OEUFS FRAIS 250G ECO + (Leclerc) NL DLC 02/09 - 22/09 DD-juin GAUFRES POUDREES AUX ŒUFS FRAIS (4x26g) CARREFOUR NL DLC 18/8 - 25/8 - 22/09 11/08 - 17/07 - 29/07 GAUFRES MOLLES CHABRIOR 345 g (ITM) NL DLC 29/09- 12/10- 13/10 DD-juil. GAUFRES MOLLES NETTO 260 g (ITM) NL DLC 29/09- 12/10 DD-juil. GAUFRES MOLLES TOP BUDGET 250 g (ITM) NL DLC 29/09 - 13/10 DD-juil. 4 gaufres 165g le prix gagnant LEADER PRICE NL DLC 17/08 - 24/08 - 31/08 - 07/09 - 05/10 DD-juin 12 mini gaufres 250g LEADER PRICE NL DLC 21/09 DD-août 6 gaufrs poudrées 260g LEADER PRICE NL DLC 14/09 et 21/09 DD-juil. 12 mini gaufres 250g FRANPRIX NL DLC 21/09 DD-juil. 6 gaufres poudreées 260g FRANPRIX NL DLC 14/09 et 21/09 DD-juil. 6 gaufres flash poudrées 260g SYSTÈME U NL DLC 25/09 et 04/10 DD-août 6 gaufres patissières 250g SYSTÈME U NL DLC 31/08 - 07/09 - 25/09 - 05/10 DD-juil. gaufres moelleuses poudrées 260g MONOPRIX NL 24/08 et 31/08 DD-juil. mini gaufres molles poudrées 208g MONOPRIX NL DLC 29/09 - 18/08 - 25/08 - 01/09 - 21/09 DD-juin 6 gaufres flash poudrés 260g CASINO NL 17/08 - 27/09 gaufres flash tous les jours 165g CASINO NL 17/08 - 18/08 - 04/10