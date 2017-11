Lyon : de la réalité virtuelle avant les opérations des cancers

Le centre Léon Bérard est le premier en France a avoir testé une application de réalité virtuelle pour réduire l'anxiété des patients avant une opération lourde. Un projet qui sera présenté au Ministère de la Santé ce lundi.

ML Luca

Découvrir les profondeurs de la mer avec une baleine et souffler tranquillement au rythme d'une musique de relaxation. Il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'un procédé pour réduire l'anxiété des patients avant l'opération de leur tumeur au centre anticancer Léon Bérard. Pendant un an, plus de 500 patients ont testé ce dispositif avec un casque de réalité virtuelle. Parmi eux, 199 patients d'un âge moyen de 55 ans ont été interrogés à propos de cette expérience. Ils sont unanimes : leur anxiété aurait été réduite de moitié. Conçu comme alternative aux médicaments sédatifs ou anxiolytiques, ce dispositif peut remplacer l'hypnose, qui nécessite plus de temps et de personnel qualifié. En 2015, le Dr Hervé Rosay, anesthésiste et réanimateur au centre Léon Bérard rencontre la psychologue à l'origine de trois applications de réalité virtuelle au centre de lutte contre le cancer de Houston au Texas. "Cette psychologue s'est liée d'amitié avec une professeur d'arts graphiques. Ces 2 jeunes femmes également professeurs de yoga et de relaxation ont réfléchi aux moyens de diminuer de manière non médicamenteuse l'anxiété des malades suivis en cancérologie" explique le Dr Rosay. Grâce à cette rencontre, le centre Léon Bérard est le premier centre européen à avoir disposé de ces trois applications pour les tester depuis un an et demi auprès des patients. Un dispositif récompensé par plusieurs prix et qui sera présenté au Ministère de la Santé lundi 20 novembre à l'occasion de l’événement "Réduire l'angoisse et améliorer l'expérience patient".