Hôpital Lyon-Sud : 12 nouveaux postes de dialyse

Selon le dernier rapport REIN, le nombre de personnes traitées par dialyse pour insuffisance rénale augmente chaque année de 3% en France. Pour y faire face, le Centre Hospitalier Lyon Sud-HCL ouvre un nouveau service de néphrologie dédié à la prise en charge de patients plus légers.

DR Photo d'illustration d'une dialyse

Au rez-de-chaussée du centre hospitalier Lyon-Sud, proche d'un service de réanimation, dix postes de dialyses sont réservés au traitement des patients qui nécessitent des soins plus lourds. Afin de prendre également en charge des patients plus légers, 12 postes supplémentaires de dialyse seront ouverts d'ici la fin de l'année 2017, au cinquième étage du bâtiment. Quatre postes sont déjà ouverts et opérationnels dans des locaux refait à neuf. Nouveau fauteuils inclinables, télévisions et écouteurs, les postes ont été conçu pour améliorer le confort des patients. "Les patients traités en hémodialyse chronique se rendent à l'hôpital 3 fois par semaine et une séance de dialyse dure 4 heures" indique le Pr Maurice Laville, chef de service de néphrologie du Centre hospitalier Lyon Sud-HCL. Toujours selon le dernier rapport REIN, 3 millions de français sont atteints d'une maladie rénale chronique et 10 800 personnes débutent la dialyse ou sont greffées chaque année. Fin 2014, 44 419 patients étaient dialysés et 34 936 obtenaient la greffe d'un nouveau rein.

